Victor Gabriel tem atuado como titular no Gauchão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A principal novidade na equipe titular do Inter em 2025 é Victor Gabriel. O jovem, de 20 anos, aproveitou a lacuna na zaga e tem se firmado no time de Roger Machado. O desempenho do jogador é elogiado e ele é o favorito para aparecer na formação inicial no principal confronto da temporada até o momento: o Gre-Nal 444, na Arena, neste sábado (8).

Adaptado na zaga na base colorada, o antigo lateral-esquerdo formado na base do Sport, estreou diante do Guarany, em Bagé, logo na abertura do Estadual, depois da lesão de Clayton Sampaio. Rogel estava em recuperação de cirurgia na mão esquerda e não estava disponível e Kaique Rocha foi contratado posteriormente.

Prestigiado pelo treinador

São quatro partidas como parceiro de Vitão no time titular e nenhum gol sofrido. A lapidação e ajustes no posicionamento são feitos por Roger Machado desde o ano passado em treinamentos no CT Parque Gigante:

— Ele nada mais que repete o treino. Trabalha com muita seriedade. Não enxergo a idade com muita seriedade. É um cara canhoto, então o entrosamento na zaga. Jogou com naturalidade, da forma que treina. Começo da temporada, prematuro afirmar isso (que será titular). Ano passado acho que eu não coloquei ele em campo na impossibilidade de ter outros zagueiros, na lesão do Clayton, no tempo a mais do Rogel, a sequência que ele está recebendo é pelo mérito que ele tá tendo — revelou o treinador, em coletiva, depois da vitória diante do Juventude, em 25 de janeiro.

Números de Victor Gabriel

Segundo o Sofascore, site que faz o acompanhamento de jogadores, ele tem nota 7.4 em 2025. Além de um gol e uma assistência concedida, Victor Gabriel tem se destacado por números positivos como acerto nos passes (92%), duelos aéreos ganhos (4,2 por jogo) e poucos faltas cometidas (0,8 por jogo). Os dados são levados em consideração pela comissão técnica.

Logo, o contexto atual indica que o jovem terá sua estreia no principal clássico gaúcho neste final de semana. Rogel e Kaique Rocha devem ficar no banco de suplentes como alternativas. A escolha será anunciada internamente nesta sexta (7), em treino fechado no CT Parque Gigante.