O valor da proposta do Inter pelo volante Elián Irala

O Inter apresentou uma oferta para comprar Elián Irala, volante de 20 anos, do San Lorenzo. A informação é confirmada pelo agente do jogador Juan Cruz Oller, empresário de Bernabei. A situação é analisada pelos argentinos, mas há perspectiva para uma saída na próxima janela de transferências por uma quantia superior.

O procurador confirmou as tratativas , mas evitou dar detalhes em entrevista ao programa identificado com o San Lorenzo “Pasión por el Ciclón” e explicou os trâmites:

No bate-papo, o empresário garante que conversa com a direção argentina sobre o caso. Há o entendimento que o valor solicitado pelo clube seja atendido pelo mercado numa venda na metade de 2025 na principal janela. A informação é que a pedida seja de US$ 7 milhões para uma liberação.

— O que o Irala talvez precise é mais um semestre no San Lorenzo. Isto eu falo com o presidente do clube, discuto com ele. Se ele fica mais um semestre, é provável que seja vendido pelo preço almejado pelo clube — projetou.