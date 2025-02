O que vale o Gre-Nal 444 para o Inter

Roger Machado disputará o primeiro Gre-Nal na Arena como técnico do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Embalado pela goleada de 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, o Inter irá à Arena neste sábado (6) encarar o Grêmio pelo primeiro clássico do ano, válido pela sexta rodada do Gauchão. Zero Hora aponta o que vale o Gre-Nal 444 para o Colorado além, claro, da importância de vencer o maior rival.

Manter a liderança

A derrota do Grêmio para o Juventude somada ao triunfo colorado sobre o Brasil de Pelotas alçou o Inter à liderança geral do Gauchão. Apesar de ter a vantagem sobre o rival, o Colorado não pode se contentar com o empate na Arena. Isso porque o Inter deixará de ser líder em caso de empate contra o Grêmio se o Juventude vencer o São José, no Alfredo Jaconi. Ou seja, a vitória valerá para o Inter manter o primeiro lugar e seguir com a vantagem de poder decidir os mata-matas do Gauchão no Beira-Rio.

Consolidação do time

O Inter terminou 2024 em alta por conta da campanha da arrancada no Brasileirão que determinou a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. A confiança, no entanto, ficou abalada com a derrota no amistoso para o México e atuações não tão convincentes na arrancada do Gauchão.

Voltar a vencer na Arena

O Inter tem um histórico desfavorável na Arena. O Colorado perdeu nove clássicos e venceu apenas dois desde a inauguração do estádio, em 2012. A última vitória foi em 2022, quando Taison marcou o gol do 1 a 0 em resultado que não evitou a eliminação no Gauchão porque o Grêmio havia vencido na ida, no Beira-Rio, por 3 a 0. Uma vitória neste sábado trará para a torcida o sabor de voltar a vencer na casa gremista.