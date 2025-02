No Centenário, Caxias e Inter abrem as semifinais do Gauchão

Carbonero terá a missão de substituir Alan Patrick. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A partida de ida das semifinais do Gauchão encontrará Caxias e Inter com situações opostas em termos de grupo de jogadores. O jogo das 16h30min, no Estádio Centenário, colocará frente a frente um time com pelo menos nove desfalques contra um que se reforça com ao menos três retornos.

Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Thiago Maia, Alan Patrick, Borré, Wesley, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho estão fora da partida pelo lado colorado. Os retornos de Gustavo Prado e Ricardo Mathias são os prêmios de consolação e dão ao menos duas boas substituições a Roger Machado.

Sem Alan Patrick, Wesley e Borré, a montagem do setor ofensivo da equipe é o grande desafio do treinador colorado. A probabilidade é de que Carbonero atue centralizado, com Wanderson e Vitinho pelos lados e Valencia no comando do ataque.

Dúvidas e retornos no Caxias

No Caxias, o time treinou na manhã de sexta-feira e o técnico Luizinho Vieira manteve o mistério na escalação da equipe. Na lateral direita, Thiago Ennes e Ronei disputam a titularidade, enquanto que a dúvida no meio-campo está entre Mantuan e Lorran, pois o titular Pedro Cuiabá está suspenso.

O treinador deve ter a volta de três jogadores que estavam no departamento médico: os atacantes Iago e Gabriel Lima e o zagueiro Alan. Mas apenas o segundo tem chances de começar o jogo na vaga de Nicholas.

O time terá uma semana cheia. Entre os dois jogos com o Inter, a equipe terá de ir ao Mato Grosso do Sul enfrentar o Dourados pela Copa do Brasil. Luizinho, porém, já adiantou que não haverá divisão de foco:

— Vamos procurar a estratégia para poder fazer um jogo forte contra o Inter, trabalhar para poder vencer e a levar para o Beira-Rio um resultado importante. E depois pensaremos na partida da Copa do Brasil. Vamos ter atletas 100% no jogo do Inter e vamos ter atletas 100% no jogo contra o Dourados.

Leia Mais Lesões forçam Roger a buscar quinta opção para meia do Inter