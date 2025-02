Meia avança em recuperação e pode ser a surpresa do Inter para o Gre-Nal

Bruno Tabata está perto de ser liberado aos treinos com o grupo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O meia Bruno Tabata avançou na recuperação de uma lesão muscular e está cotado para ser a surpresa do Inter na lista de relacionados para o Gre-Nal de sábado (8). Porém, mesmo que o atleta seja liberado pelo departamento médico, é improvável que seja atração no time titular, podendo ser, contudo, uma arma importante do técnico Roger Machado para o segundo tempo do clássico.

O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda no início de janeiro, não chegando a participar de nenhum jogo até agora na temporada. O meio-campista já realiza trabalhos físicos e, se voltar a treinar com bola na sexta-feira (7), pode ser atração no banco no clássico.

— O Tabata vem se recuperando, já vem fazendo trabalhos importantes, mas esse vai ser um mistério do clássico — limitou-se a dizer o técnico Roger Machado após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, nesta quarta (5).

Na ponta direita, o favorito para o time titular é Wanderson, que vem atuando na função ao longo do Gauchão. A outra alternativa, contudo, seria o colombiano Carbonero, que vem tendo boas atuações entrando no segundo tempo.

No mais, o time colorado não tem grandes mistérios. Na zaga, Victor Gabriel deve permanecer como parceiro de Vitão, fazendo a sua estreia no Gre-Nal.

A provável escalação tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Carbonero), Rafael Borré e Wesley. O Gre-Nal será às 21h, na Arena.