Luis Otávio tem lesão e vira desfalque no Inter

O Inter informou que o garoto teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O clube não detalhou o grau da lesão e nem o tempo de recuperação do atleta.

Aos 17 anos, Luis Otávio participou do amistoso contra o México, atuando 16 minutos. Na sequência, foi titular contra o Guarany, em Bagé, na estreia do Gauchão. Depois disso, ficou no banco de reservas contra Juventude, São José e Avenida.

No último dia 24 de janeiro, o Inter estendeu o contrato do volante até 2028. Além de ter ganhado espaço no elenco profissional do Colorado, o jovem também foi convocado para a seleção sub-20 recentemente.