Lesionados e possível saída: as dúvidas do Inter para as semifinais do Gauchão

Inter, no sábado, venceu o Monsoon por 2 a 0. Duda Fortes / Agencia RBS

A semana que abre as semifinais do Gauchão terá três focos principais no Inter. O primeiro, claro, é o jogo com o Caxias, que ocorrerá no próximo final de semana.

O segundo é definir os substitutos de Alan Patrick e Wesley. E o último é o mercado, com a possibilidade de saída de Thiago Maia.

No sábado, a equipe venceu o Monsoon por 2 a 0 no Beira-Rio, gols de Bruno Henrique e Arthur, contra, em um jogo marcado por meia hora de paralisação por conta de um dilúvio que caiu sobre Porto Alegre. O resultado garantiu a primeira colocação geral na primeira fase do Estadual.

Assim como em 2023, o Inter terá o Caxias pela frente, abrindo a decisão no Centenário e fechando no Beira-Rio. O time da Serra empatou com o São José na rodada final, mas como o Grêmio ganhou do Ypiranga, confirmou sua terceira participação seguida nas semifinais.

— Vi dois jogos do Caxias no Gauchão. É uma equipe muito ofensiva e conquistou a classificação com méritos. Não tem favorito e esperamos fazer grandes jogos — elogiou Roger.

As duas equipes têm a semana inteira para se preparar. A terça, a quarta e a quinta-feira são reservadas para a Copa do Brasil, competição em que o Inter entra direto na terceira fase graças à quinta posição no Brasileirão 2024.

O Caxias até tem jogo, e longe (vai ao Mato Grosso do Sul enfrentar o Dourados), mas o duelo é apenas em 26 de fevereiro, entre as partidas de ida e volta da semifinal do Estadual.

Tempo de escolhas para Roger Machado

Nesse período sem jogos, Roger terá um quebra-cabeças para montar. As lesões de Alan Patrick e Wesley os impedirão de disputar o jogo do Centenário.

O camisa 10 teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Já Wesley sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. E o prazo de inscrições encerrou-se na sexta-feira.

— Os atletas estão tratando para voltar o mais breve possível. Cada jogador tem seu ritmo próprio de recuperação. As lesões musculares dependem de um prazo e evolução — contou o técnico e deu mais detalhes:

— No caso do Alan, que foi um entorse, ele mancou na chegada e depois conseguiu andar com mais naturalidade. Dá otimismo de, se seguir a recuperação em bom ritmo, contar com ele em algum jogo da fase final.

E não se furtou de analisar o cenário de sua equipe sem os dois. Wesley e Alan Patrick foram os melhores jogadores do Inter no ano passado, e estavam repetindo boas atuações em 2025.

— Eles farão falta, fazem parte do centro do time. As ações e o entrosamento ficam mais refinados. Mas o que vi em campo me dá segurança de poder alterar essas peças mudando a dinâmica do time, porém preservando elementos importantes da estrutura tática — explicou.

Essas peças alteradas tendem a ser as mesmas que jogaram contra o Monsoon. Ou seja, Borré e Valencia como dupla de ataque. O técnico disse ter gostado da dinâmica entre os dois. Segundo ele, Borré lhe agradou "mais solto no campo" porque Valencia tem facilidade em dar profundidade. Esse casamento pode ser repetido no Centenário.

Saída no elenco ainda pode ocorrer

Por fim há a questão Thiago Maia. Afastado da partida contra o São Luiz por conta de sua negociação com o Santos, o volante foi reintegrado e inclusive entrou no segundo tempo contra o Monsoon. Isso não significa que volta automaticamente aos 11 iniciais.

— Conto com Thiago Maia enquanto ele estiver conosco. Por justiça, eu tinha que oportunizar ao Bruno Henrique a titularidade, porque vinha jogando bem. Fico feliz que tenha feito o gol — explicou Roger.

A semana será de decisões importantes para o técnico. O Gauchão afunilou. O tempo das experiências acabou.