Jovem do Inter desperta interesse de clube inglês

Meio-campista tem 20 jogos em Portugal. Reprodução / YouTube/CD Nacional

Emprestado pelo Inter até junho de 2025, Matheus Dias acumula experiência no futebol europeu defendendo o Nacional-POR. Nos últimos dias desta janela, ele recebeu uma investida do Hull City, da Inglaterra, com uma proposta de compra. O negócio emperrou em questões burocráticas e poderá ser retomada na próxima janela de transferências.

Segundo apurou Zero Hora, os contatos entre os três clubes envolvidos e o estafe foram realizados durante o mês de janeiro. A sinalização inglesa foi de uma oferta por 2,5 milhões de euros pelos direitos econômicos.

O Colorado, por sua vez, concordou com a operação desde que o lucro fosse superior a 1,5 milhão de euros. O Nacional, da Ilha da Madeira, teria direito a uma taxa de vitrine e o restante seria dividido entre o próprio jogador e Tombense, equipe formadora.

O empecilho foi o limite de estrangeiros. O Hull City, que recentemente acertou com o meia gaúcho Lincoln, ex-Grêmio e Bragantino. Ele ocupa uma das vagas. O clube não conseguiria se livrar de outro atleta para abrir vaga para o jovem de 22 anos.

Com isso, a negociação poderá ser retomada em junho. Agora, o cenário poderá ser mais lucrativo para o Inter em virtude do final de contrato dele com os portugueses em 30 de junho. Há outros interessados no meio-campista que foi titular recentemente contra Sporting e Porto. Na Europa, ele já acumula 20 partidas com um gol e duas assistências.