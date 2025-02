Johnny renova com Betis, e Inter observa possibilidade de lucro

Destaque do Betis, ex-colorado tem chamado atenção do mercado.

A próxima janela de transferências, em julho, deve render dinheiro nos cofres do Inter. Valorizado na Espanha, o volante Johnny, cria da base colorada, renovou contrato com o Betis e tem chamado atenção de outros clubes europeus .

O contrato do volante tinha duração até 2029 e foi estendido até 2030 . A extensão do vínculo se deu para que o atleta pudesse ter uma valorização salarial pelo momento de destaque .

O Inter não recebe nenhum valor pela renovação. Mas, o Colorado observa a possibilidade de uma venda, já que detém 20% do lucro que os espanhóis obtiverem em uma futura negociação.

