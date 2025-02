Inter vê anúncio de novo patrocinador próximo: "Estamos muito avançados"

Contra o Brasil de Pelotas, Inter jogou sem patrocinador máster na camisa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter deve anunciar nos próximos dias o seu novo patrocinador principal. Os dirigentes colorados se mostram animados com o desfecho da negociação. Ainda não há uma data estipulada para que o anúncio da nova parceira seja realizado.

Nesta sexta-feira (7), a casa de apostas que patrocinava o clube agradeceu nas redes sociais a parceria dos últimos anos e o fim da relação entre eles. O Inter publicou um vídeo de agradecimento. A movimentação evidencia que o novo apoiador colorado será uma bet.

— Estamos muito avançados com um novo patrocinador. Tem assinatura de contratos, algumas burocracias (a serem feitas). Esperamos o quanto antes anunciar essa parceria, já começar a estampar uma nova marca, que vai trazer um montante representativo para os cofres do Internacional — explicou o vice-presidente Victor Grunberg, em entrevista ao Show dos Esportes.

Na partida contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (5), o Inter voltou a jogar com o uniforme desta temporada. Porém, a região onde fica o principal patrocinador não estava ocupada.

O dirigente se mostrou animado com as receitas de marketing deste ano. Além de um novo acordo com a Adidas, fornecedora de material esportivo, ter dobrado de valor, novos espaços foram comercializados.

— Falar de patrocínio, marketing e receita é muito importante. Fizemos um trabalho de valoração e precificação dos nossos ativos. Este ano o Internacional espera arrecadar algo na ordem R$ 100 milhões a mais na rubrica de marketing e publicidade — sublinhou.

Com o acerto iminente com um novo patrocinador máster, o clube deixa de estampar a marca do Banrisul na frente de sua camisa após uma parceria de 23 anos. O banco seguirá tendo sua marca ligada ao clube. O nome seguirá aparecendo na parte de trás do uniforme.

O acerto do Inter com a casa de apostas também indica que o Grêmio está próximo de também ter um novo patrocinador, já que a negociação está sendo feita em conjunto.

