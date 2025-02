Roger Machado precisará manter elenco com os "pés no chão" após larga vantagem conquistada em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

O Inter terá a semana para se preparar para o segundo jogo da semifinal com uma vantagem inédita nos últimos anos. O 2 a 0 sobre o Caxias na partida de ida, fora de casa, permite ao time avançar até mesmo com uma derrota por um gol no Beira-Rio.

O desafio de Roger Machado será, a partir de terça-feira (25), pela manhã, na reapresentação, não permitir que a equipe se desconcentre, com tamanha vantagem.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Caxias

Vitinho foi o herói da tarde na Serra ao marcar dois gols em um intervalo de seis minutos. Esse período mostrou-se decisivo para o time. Roger mesmo admitiu que o time "não deu espetáculo", mas gostou da média da equipe, que considerou ser suficiente para "validar o 2 a 0".

É que, de certa forma, torna-se até injusto analisar um time com tantos desfalques. São 11 baixas, cinco delas no setor ofensivo. Todos os titulares da criação, Alan Patrick, Wesley, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Borré, estão fora.

"Tentamos repetir a estrutura"

Contra o Caxias, Roger optou por repetir o quarteto que fez 3 a 0 no Brasil de Pelotas, com Wanderson na esquerda, Vitinho na direita, Carbonero centralizado e Valencia de centroavante. O desempenho não foi o mesmo.

— Tentamos repetir a estrutura. Mas com quatro jogadores muito ofensivos, precisávamos do comprometimento de todos para não ter problema lá atras — explicou o treinador, que não pôde fazer projeção sobre retorno de algum lesionado.

Bruno Tabata e Gabriel Carvalho certamente estão fora do Gauchão. Wesley e Borré dificilmente retornarão. A esperança está em Alan Patrick, que teve uma lesão ligamentar e está evoluindo dia a dia. Como a vantagem foi grande sem ele, é possível que seja preservado mesmo que tenha condições de voltar no sábado que vem.

Janela de transferências

Mas resultado à parte, a semana será importante para o Inter também fora de campo. A janela de transferências internacionais se encerra na sexta-feira (28). Duas posições são prioridades, lateral direita e volante.

O clube está trabalhando incansavelmente para buscar reforços ROGER MACHADO Técnico do Inter

Na defesa, há apenas Aguirre, já que Nathan tem contrato encerrando no meio do ano. No meio, Roger tem Fernando e Bruno Henrique, dois jogadores de qualidade inegável, mas ambos com mais de 35 anos. Mesmo que os eventuais reforços não possam ser inscritos no Gauchão, a temporada prevê ainda Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

— Não tenho como adiantar as situações da janela. Sei que o clube está trabalhando incansavelmente para buscar reforços. Temos muitas competições pela frente. Claro que queria ter isso definido, mas o mercado está agitado — resumiu Roger.

Serão dias agitados nos gabinetes. No campo, a partida de ida deixou a situação confortável para garantir vaga em uma decisão de Gauchão após três anos.