Inter terá força máxima disponível para enfrentar o São Luiz em Ijuí

Autor do gol colorado no Gre-Nal, Fernando é atração em Ijuí.

Uma baixa no meio-campo impedirá Roger Machado de repetir o Inter que empatou o Gre-Nal no sábado (8). Em negociação com o Santos, Thiago Maia fica de fora do jogo contra o São Luiz, às 22h desta quarta-feira.