Inter tenta retorno de lateral alvo de protesto no Cruzeiro

Jogador foi alvo de protestos em Belo Horizonte após perder pênalti na semifinal do Campeonato Mineiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Inter abriu conversas para repatriar o lateral-direito William. Nas tratativas iniciais com o Cruzeiro, está sendo debatida a possibilidade de compor o valor da contratação com a dívida referente ao atacante Wesley.

Um ponto que facilitaria a saída de Belo Horizonte é o fato do jogador ter sido um dos alvos do protesto realizado pela torcida cruzeirense após a eliminação para o América-MG, neste fim de semana, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Nesta segunda-feira (24), a camisa 12, número utilizado pelo lateral, foi pendurada em um viaduto na capital mineira. O empecilho é a pendência financeira envolvendo os dois clubes.

Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), cobrando o pagamento de R$ 7 milhões pela compra de Wesley.

A diretoria colorada, por sua vez, alega que a quantia é de R$ 2,8 milhões, referente à parcela do mês de julho de 2024. Ou seja, para ter William, o Inter precisa quitar o valor pendente e pagar uma compensação financeira para romper o contrato, que expira somente em dezembro de 2026.

Revelado nas categorias de base do Inter, o atleta de 29 anos tem bom relacionamento com D'Alessandro, atual diretor esportivo colorado.

Ambos dividiram os vestiários do Beira-Rio, como atletas, e do Mineirão, quando o argentino atuou como dirigente no Cruzeiro.

A contratação de William serviria para suprir a lacuna deixada por Bruno Gomes, que sofreu uma lesão no joelho no início deste ano.

O lateral não poderia disputar a reta final do Gauchão, pois o prazo de inscrições já está encerrado.

Por outro lado, mesmo que a janela de transferências se encerre na sexta-feira (28), a negociação não precisa ser concluída nesta semana. Entre 10 de março e 11 de abril, se abrirá um novo ciclo de contratações envolvendo atletas que disputaram os Estaduais.

