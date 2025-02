Inter recorre à base em momento decisivo do Gauchão

Gustavo Prado foi relacionado pela primeira vez no ano após servir à seleção brasileira sub-20.

O Inter inicia neste sábado (22), contra o Caxias, a disputa da semifinal do Gauchão . Devido a lesões, Roger Machado ganhou muitos desfalques para esta reta decisiva do Estadual.

Para o primeiro jogo valendo um lugar na final, o treinador precisou recorrer às categorias de base do clube.

Dos 23 relacionados para o confronto em Caxias do Sul, oito jogadores são oriundos do Celeiro de Ases .

— Temos um percentual importante de atletas da base. Estamos vendo isso ao longo do ano de 2025 durante o Gauchão. Os atletas da base treinam com os titulares. É um ano cheio e precisamos da força do grupo — disse o vice-presidente Victor Grumberg.