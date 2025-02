Inter marca treinamentos para manhã por causa do forte calor de Porto Alegre

Calor influenciou na agenda de treinos da equipe de Roger. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A comissão técnica do Inter optou por agendar os treinamentos desta semana para o período da manhã. Todas as atividades que precedem o compromisso diante do Caxias, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão, estão marcadas para 9h30min.

A mudança ocorre para amenizar os efeitos da alta temperatura em Porto Alegre durante os treinamentos — anteriormente, as atividades se alternavam durante a semana entre os turnos da manhã e da tarde (15h30min).

Entre atividades físicas e com bola, o tempo de treinamento não ultrapassa uma hora e 30 minutos no gramado do CT. A maioria dos treinamentos ocorre com portões fechados. A exceção ficou por conta do treinamento que ocorreu nesta quarta-feira (26). A primeira parte do trabalho foi aberto para a imprensa.

Roger terá mais dois treinamentos antes do decisivo confronto marcado com o Caxias, sábado (1), às 21h30, no Estádio Beira-Rio. As atividades de quinta (27) e sexta (28) ocorrem a partir das 9h30min.

O Grêmio, como já treinava em turnos de menor abafamento (10h ou 17h30min) não trocou o horário de suas atividades.

Agenda do Inter