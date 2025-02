Inter mantém esperança de ter Bruno Tabata no Gre-Nal

Bruno Tabata treina para ficar à disposição no Gre-Nal. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Bruno Tabata pode ser a novidade do Inter para o Gre-Nal deste sábado (8), na Arena. O meia tem feito trabalhos específicos e tenta ficar à disposição do técnico Roger Machado.

A reportagem de Zero Hora apurou que a presença de Tabata ainda é incerta na partida, mas não pode ser descartada. Atualmente, ele finaliza o período de atividades com o departamento de performance do clube.

Titular de Roger Machado no ano passado, o jogador de 27 anos acusou um desconforto muscular na coxa esquerda no início da pré-temporada. Desta forma, perdeu o amistoso contra o México e todas as partidas do Gauchão até o momento.

A ausência do meia tem sido um problema para o treinador colorado, que já admitiu publicamente um desequilíbrio na equipe. O lado esquerdo, com Bernabei e Wesley, tem funcionado melhor do que o direito, ocupado por Braian Aguirre e Wanderson.

Além de Tabata, o Colorado também não conta com Gabriel Carvalho, que sofreu fratura no pé esquerdo enquanto defendia a seleção brasileira sub-20. O jovem meia deve voltar apenas em meados de abril.