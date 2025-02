Há 40 anos Notícia

Inter foi campeão gaúcho na última vez que perdeu para o Brasil de Pelotas no Beira-Rio

No Gauchão de 1984, sob o comando de Felipão, time pelotense fez 1 a 0 no Colorado. Apesar do resultado, time da casa conquistou o título da competição naquela tarde

04/02/2025 - 13h22min