Inter chega à reta final do Gauchão com DM lotado; saiba a situação dos lesionados 

O técnico Roger Machado aguarda boas notícias oriundas do departamento médico (DM) do Inter na próxima semana. Caso consiga confirmar sua classificação para a final do Gauchão, o treinador gostaria de contar com, ao menos, os retornos de Alan Patrick e Borré.

O prazo para o retorno do camisa 10 ainda não foi estabelecido pelo DM colorado. O jogador segue se recuperando de um entorse no tornozelo direito.

Como não houve ruptura de ligamentos, a expectativa é de que Alan Patrick fique à disposição para uma eventual decisão de estadual.

Existe também a expectativa de que Rafael Borré possa estar à disposição. O colombiano se recupera de um estiramento na coxa direita e vem sendo reavaliado diariamente no CT Parque Gigante.

O atacante segue sem realizar atividades com bola e é dúvida para as próximas semanas.

A situação que mais preocupa é a de Wesley. O atacante sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda e não tem presença garantida em uma eventual final de Gauchão.

— Eu não tenho como fazer prognóstico. É dia a dia. Sei que o Alan fez uma boa evolução. Lesão muscular é um pouco mais delicada, mas também tem uma questão de individualidade dos jogadores se recuperando. Eu não posso pensar em perspectiva para o próximo jogo sem saber com certeza quem eu terei. Então, eu penso com o time que acabou hoje (sábado, dia 22) o jogo — disse Roger Machado após a vitória de 2 a 0 sobre o Caxias.

Atletas como Bruno Tabata e Gabriel Carvalho estão descartados para a reta final da competição regional. Rochet, Clayton Sampaio e Luis Otavio seguem sem previsão de retorno aos treinamentos com bola no CT Parque Gigante.

A lista de lesionados ainda é composta por Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Lucca Drummond.

Para chegar à decisão do Gauchão, o Inter precisa de um empate. Uma derrota por um gol de diferença também serve.

Se for derrotado por dois gols de diferença, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Derrota do Inter por três gols de diferença vai dar a vaga para o Grená.

A situação de cada lesionado

Alan Patrick: lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida dia 12 de fevereiro. Pode ficar à disposição em uma eventual final.

Wesley: lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. Não deve mais jogar o Gauchão.

Rafael Borré: estiramento na coxa direita. Atleta apresentou um desconforto muscular após o jogo contra o Monsoon, dia 15 de fevereiro. Não tem presença garantida na reta final do Gauchão.

Bruno Tabata: lesão muscular na coxa esquerda. Sem previsão de retorno.

Rochet: tendinose no joelho esquerdo. Sem previsão de retorno.

Clayton Sampaio: traumatismo no calcanhar esquerdo no dia 22 de janeiro. Sem previsão de retorno.

Gabriel Carvalho: fratura no pé esquerdo. Deve retornar no mês de abril.

Luis Otavio: sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita no início de fevereiro. É dúvida para uma eventual final de Gauchão.

Bruno Gomes: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Parada é de até nove meses.

Gabriel Mercado: segue protocolo de recuperação de ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Retorno deve ocorrer no segundo semestre.

Lucca Drummond: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Só retorna no final da temporada.