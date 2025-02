Inter atualiza situação de Bruno Gomes

Bruno Gomes deve voltar a atuar em meados de outubro. Ricardo Duarte / Internacional

Bruno Gomes deu um passo importante na recuperação da grave lesão sofrida no joelho esquerdo na estreia do Colorado no Gauchão. O Inter informou que o lateral passou por cirurgia na última segunda-feira (3).

O procedimento corrigiu a ruptura do ligamento cruzado anterior. Bruno sofreu o problema diante do Guarany, em Bagé, no dia 22 de janeiro.

Agora, o atleta precisa cumprir o período de recuperação pós-operatório. Depois, ele será encaminhado ao departamento de saúde do clube, para o início do processo de reabilitação.

Oficialmente, o Inter não estima um prazo de recuperação. Normalmente, este tipo de lesão requer um período de seis a oito meses longe dos campos.

Confira o boletim médico do Inter