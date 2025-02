Inter 3x0 Brasil de Pelotas: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Vitinho marcou pela primeira vez pelo Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter aplicou a sua maior vitória neste início de temporada ao bater o Brasil de Pelotas por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (5). Com o resultado no Beira-Rio, o time de Roger Machado manteve a invencibilidade no Gauchão.

Os gols foram marcados por Rogel, nos acréscimos do primeiro tempo, Vitinho e Enner Valencia, na etapa final. Os três foram às redes pela primeira vez no ano.

Com o resultado, o Inter segue na liderança do Grupo B do Gauchão após cinco rodadas. Agora, o time soma 13 pontos, quatro a mais do que o Caxias, que venceu o Avenida.

A próxima partida do Inter será o clássico Gre-Nal. A partida será no sábado (8), às 21h, na Arena.