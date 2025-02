Inter 1x0 Avenida: veja o gol e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Inter e Avenida fizeram um jogo pouco inspirado no Beira-Rio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A terceira vitória do Inter no Gauchão 2025 ocorreu no domingo (2), no Estádio Beira-Rio, com 1 a 0 sobre o Avenida. O lateral-esquerdo Bernabei marcou o gol solitário da partida.

O Colorado teve dificuldades para furar a barreira da equipe de Santa Cruz do Sul. O argentino arriscou uma finalização e contou com desvio na defesa para abrir o placar.

Antes disso, no primeiro tempo, pouca inspiração dos dois lados. Na segunda etapa surgiram as principais oportunidades e o Avenida teve a chance de marcar.

O Inter lidera o Grupo B, com 10 pontos. Na próxima rodada, no meio da semana, o Colorado volta ao Beira-Rio para enfrentar o Brasil-Pel.

Já o Avenida é o time de pior campanha do Gauchão, com apenas um ponto conquistado, e está na lanterna do Grupo A. O Nida buscará a primeira vitória na competição em casa, contra o Caxias.

Veja os melhores momentos do jogo: