Início de Victor Gabriel impressiona, e Inter diminui urgência na busca por zagueiro

Victor Gabriel foi um dos melhores no Gre-Nal.

Na carência de opções, o Inter encontrou um zagueiro . Ao menos neste início de temporada, Victor Gabriel tem sido a principal novidade do time . E, pela amostragem dos primeiros jogos, é forte candidato a companheiro de Vitão ao longo de 2025. O defensor foi um dos destaques do Gre-Nal.

Em números levantados pelo Footure, um dos principais portais de análise de futebol do país, a excelência do zagueiro ficou evidenciada. Foram seis cortes, duas interceptações, 75% dos duelos ganhos, 73% de acerto nos passes e nenhuma falta cometida.

O Sofascore dá a Victor Gabriel a segunda maior nota entre os jogadores do Inter. Só Alan Patrick o supera . Com um gol (contra o Guarany de Bagé) e uma assistência (contra o Avenida), ele tem aparecido bem na frente. Mas é na defesa que se destaca.

Para o analista argentino Iair Lugt , observador do Brasil para a rádio La Red, de Rosário, Victor Gabriel foi um dos destaques do Gre-Nal . A imposição, por cima e por baixo, foi uma marca. O jornalista afirmou:

— Que grande Gre-Nal. Ajustou o tempo para antecipar quando tinha campo aberto e conseguiu controlar os movimentos de Braithwaite. Foi um excelente complemento a Vitão. É uma garantia de futuro, uma joia do Inter.

Quem concorda é Vinícius. O ex-zagueiro do Inter tem a autoridade de quem fez dois gols em clássicos. Foi dele o primeiro do histórico 2x1 de virada, no Olímpico em 2003, cujo placar foi completado por Daniel Carvalho. E também marcou o gol 999 em clássicos, minutos antes de Fernandão fazer o milésimo. Diz o antigo defensor: