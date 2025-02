Histórico goleiro do Inter, Manga recebe homenagem do Barcelona de Guayaquil

Manga foi homenageado pelo Barcelona de Guayaquil. Reprodução / X: @BarcelonaSC

Hailton Correia de Arruda, o Manga, foi um dos homenageados do Barcelona de Guayaquil na Noite Amarela, realizada no último domingo (2).

Manga, histórico goleiro do Inter e da Seleção Brasileira, também é um dos ídolos da equipe equatoriana. Por lá, foi campeão nacional, disputou os seus três últimos anos da carreira e se aposentou em 1982.

A homenagem foi emocionante. Manga, 87 anos, entrou de cadeira de rodas no gramado do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, e foi aplaudido por todos os torcedores.

Em abril de 2020, o ex-jogador do Inter passou por problemas de saúde e financeiros. Por esta razão, foi trazido do Equador e pediu auxílio dos clubes onde jogou para encontrar um lugar para morar. Desde então, Manga vive no Retiro dos Artistas.

A Noite Amarela também contou com apresentações de artistas de destaque, incluindo a Droz Band e uma apresentação do renomado cantor Nicky Jam, além de participações de lendas do futebol, como Carles Puyol, campeão mundial pela Espanha em 2010, convidado especial do evento.