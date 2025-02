Gre-Nal 444 será maior teste para o Inter com dupla de pontas 

Roger tem usado dois pontas de origem juntos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter chega para o Gre-Nal 444 deste sábado, na Arena, ainda sem ter repetido em 2025 o futebol que encantou a torcida na arrancada no Brasileirão do ano passado.

O clássico diante do Grêmio será um teste de fogo para o time de Roger Machado, que nesta temporada mudou sua formação ofensiva e agora conta com dois pontas. O Desenho Tático de Zero Hora projeta o duelo entre Roger e Quinteros para o jogo válido pela sexta rodada do Gauchão.

Como o Inter tem jogado

Sem Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, ambos lesionados, Roger Machado iniciou o ano apostando na entrada de Wanderson na equipe. O sistema 4-2-3-1 foi mantido, mas com a mudança de característica no lado direito. Se antes havia um meia que partia da direita, mas vinha para dentro, agora o Colorado tem um extrema de origem.

Time-base no Gauchão tem Wanderson aberto pela direita. Sharemytactics / Reprodução

Ainda que o nível de Wanderson deixe dúvidas sobre sua titularidade, as opções mais prováveis para substituí-lo no Gre-Nal são Vitinho e Carbonero, ambos pontas. Isso porque Bruno Tabata até pode ser relacionado para o clássico, mas dificilmente terá condições de iniciar a partida.

Assim, o Gre-Nal colocará a prova a formação do Inter diante de um adversário que vai atacar mais que as equipes do Interior. Se até o momento a principal crítica ao Inter tem sido pela dificuldade de enfrentar defesas fechadas, o Grêmio irá impor o teste mais difícil para o sistema defensivo vermelho.

A presença de um meia como Tabata pelo lado garantia ao Inter em muitos momentos um maior volume no meio-campo com ele se juntando a Alan Patrick, Thiago Maia e Fernando no setor. Wanderson até faz o movimento de se aproximar da faixa central do campo, mas mais em posição de atacante do que de meia.

Como o Inter tem se posicionado para atacar:

Wanderson se alinha a Borré e Wesley quando o Inter ataca. RBS TV / Reprodução

Diante de um Grêmio que joga no mesmo 4-2-3-1, o Inter não deverá ter superioridade numérica no meio-campo. Em igualdade, a vitória em duelos será determinante para dominar o setor e não deixar a defesa vulnerável.