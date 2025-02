Ferrareis é titular do Puebla, do México.

Meio-campista de origem que surgiu no Inter em 2016 , Gustavo Ferrareis , 29 anos, passou por uma transformação desde que chegou ao futebol mexicano.

Contratado pelo Puebla em 2021, Ferrareis começou a ser escalado de ala em um esquema com três zagueiros. Aos poucos, passou a ser utilizado como lateral-direito e se firmou na posição.

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado pela equipe — puxada muitas vezes pelo próprio time , que costuma ficar na segunda página da tabela — Ferrareis se consagrou como titular.

O início de 2025, porém, não tem sido tão positivo para o ex-Inter. O lateral até marcou um gol no primeiro compromisso do ano, mas foi banco nas últimas partidas.

O contrato de Gustavo Ferrareis vai até junho de 2025. Ou seja, já pode assinar pré-contrato com outro clube.

Carreira de Gustavo Ferrareis, ex-Inter

No Inter, o jogador somou 36 jogos e marcou três gols. Atualmente na quinta temporada consecutiva pelo Puebla, o brasileiro tem 141 jogos, seis gols e oito assistências.

No México, Ferrareis se destaca como um lateral-direito que apoia muito no ataque.

