Enfrentar defesas fechadas vira dor de cabeça para Roger no começo do Gauchão

Roger admitiu que Inter exagerou nos cruzamentos no primeiro tempo contra o Avenida. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Roger repetiu diante do Avenida a escalação do jogo contra o São José. O cenário da partida foi o mesmo de Novo Hamburgo. O Avenida foi ao Beira-Rio com uma estratégia de ter três zagueiros para formar uma linha de cinco defensores. À frente deles, outra linha de quatro com o centroavante Michel sendo o único homem adiantado.

O Colorado teve a bola, ocupou o campo de ataque, mas repetiu a dificuldade para criar jogadas. A melhor chance veio em cabeceio de Borré após escanteio, que teve ainda um rebote de Fernando. O goleiro Rodrigo Mamá defendeu os dois arremates. Com bola rolando, o time não conseguiu criar nenhuma grande chance nos primeiros 45 minutos.

— No primeiro tempo nosso erro foi a busca de cruzamentos de altura, que contra zagueiros altos conseguiram neutralizar. A gente pode fazer melhor e voltar a fazer o que fez no nosso melhor momento. Isso vai acontecer com a continuidade dos treinos e as propostas deles para reativar o melhor momento — avaliou Roger após o jogo.

A principal dificuldade que o Inter tem tido quando enfrenta defesas com linha de cinco está na ocupação dos espaços. Wanderson e Wesley têm orientação para se aproximarem mais de Borré deixando os lados para Bernabei e Aguirre darem amplitude.

A busca é por atrair o adversário e então ter seus pontas atacando às costas da defesa. O Inter, no entanto, teve dificuldade no primeiro tempo para executar esses movimentos e perdeu capacidade de profundidade no ataque pelas pontas.

Inter tinha Bernabei e Aguirre como homens abertos na tentativa de encontrar espaços com as movimentações de Wanderson e Wesley. Premiere / Reprodução

Com a baixa produção ofensiva, Roger Machado voltou com Valencia no lugar de Thiago Maia e Carbonero na vaga de Wanderson. O colombiano passou a ser o extrema pela esquerda, com Wesley pela direita. Valencia e Borré voltaram a formar uma dupla de ataque, como havia acontecido diante do São José. Os problemas ofensivos, porém, seguiram, com o Inter em alguns momentos ocupando mal a área.

Inter tem jogada pelo lado, mas poucos jogadores na área:

Wesley faz jogada pela direita e busca o cruzamento com Borré e Valencia contra cinco defensores do Avenida. Premiere / Reprodução

Com dificuldade criativa, o Inter conquistou a vitória graças a um chute de fora da área de Bernabei que contou com desvio para superar o goleiro Rodrigo. O lance aconteceu em um momento em que o Avenida tinha 10 homens em campo porque o atacante Matheus Martins havia saído para atendimento. A ausência do jogador ajudou para Bernabei ter liberdade, já que o centroavante Michel recuou para compor a linha de quatro à frente dos defensores e gerou o espaço aproveitado pelo Inter.

Bernabei tem liberdade para receber à frente da área:

Com Michel recuado, Bustamante sai para marcar Victor Gabriel e abre espaço para Bernabei. RBS TV / Reprodução

Argentino chuta antes da chegada da marcação de Bustamante:

Bustamante volta para tentar impedir chute de Bernabei, mas chega atrasado. RBS TV / Reprodução

Antes do Gre-Nal, o Inter irá encarar o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, que deve novamente jogar com uma linha de cinco defensores, como foi feito contra o Grêmio, quando o volante Fabro recuava entre os zagueiros. O técnico xavante William Motta também adotou esta formação no decorrer dos jogos contra São José e Caxias. Será mais um teste para o Inter buscar, além da vitória, uma atuação que passe confiança para o torcedor para o Gre-Nal.