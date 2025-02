O volante Thiago Maia não estará à disposição de Roger Machado para o jogo do Inter contra o São Luiz , nesta quarta-feira (12), por estar em negociações com o Santos .

O clube gaúcho confirmou as tratativas na noite desta terça-feira (11) em nota.

"O Sport Club Internacional e o atleta Thiago Maia estão em negociação para a transferência definitiva do jogador. Diante disso, ele não estará à disposição para a partida pelo Campeonato Gaúcho. Qualquer atualização sobre a conclusão ou não do negócio será comunicada oficialmente pelos canais do Clube", diz o comunicado.