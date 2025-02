Decisivo nos últimos clássicos, Alan Patrick é a arma do Inter para o Gre-Nal 444

Camisa 10 tem sido um dos melhores do Brasil. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A lógica dos últimos Gre-Nais tem sido a seguinte: quando o jogo fica parelho, Alan Patrick decide. Desde o clássico do segundo turno do Brasileirão de 2023 até o último, em 19 de outubro do ano passado, o camisa 10 colorado fez a diferença. Se não for fazendo ele mesmo o gol, é criando a jogada que mexe o placar definitivamente. É ele, mais uma vez, a esperança colorada para o duelo de número 444, marcado para sábado, às 21h, na Arena.

No Brasileirão de 2023, Alan Patrick deu o passe que Valencia transformou no primeiro gol e marcou o segundo. Wanderson fechou o placar de 3 a 2. No Gauchão de 2024, o clássico da primeira fase se encaminhava para um empate por 2 a 2 até Alan Patrick, nos acréscimos, entrar na área e ser derrubado por Kannemann. O pênalti foi batido e convertido pelo capitão, novo 3 a 2.

Veio o Brasileirão. Alan Patrick era o grande mistério do Gre-Nal de Curitiba, no primeiro turno. Escalado como surpresa, ele deixou Carballo para trás e armou o cruzamento que virou o gol do Inter, contra de Gustavo Martins. E no do segundo turno, criou o lance, passou para Bernabei, que bateu e Borré desviou para a rede.

Entre os jogadores atuais da dupla Gre-Nal, é o mais decisivo em clássicos. Em 10 jogos, ganhou seis, empatou um e perdeu três. Marcou quatro gols e deu duas assistências. Seu primeiro confronto pelo Inter contra o Grêmio foi há mais de uma década. Em 2014, entrou nos minutos finais do duelo do Estadual. Nas finais, mudou o jogo na partida de ida, vencida pelo Inter de virada, com dois gols de Rafael Moura, na Arena (a primeira vitória em clássicos no estádio tricolor), e deixou sua marca no 4 a 1 da decisão, no Centenário.

Em seu retorno, desde 2022, tem sido ainda mais importante nos confrontos com o rival.

Grêmio à parte, o camisa 10 é o protagonista da equipe. Em 2024, foi eleito o melhor meia do Brasil, ganhando prêmios nas eleições da seleção do Brasileirão e também na Bola de Prata. Coleciona elogios, como o do campeão da Copa de 1970 Tostão, ao GE.Globo:

— Mais maduro, está jogando muito bem, o fino da bola. É um dos destaques do futebol brasileiro. Ele sempre foi muito bom.

Essa fase será mais uma vez fundamental para o Inter vencer o Grêmio e encaminhar o primeiro lugar geral no Gauchão. O time depende bastante do camisa 10. E quase sempre, ele dá conta do recado.