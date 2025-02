Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Brasil de Pelotas

A equipe de Roger Machado venceu com gols de Rogel, Vitinho e Valencia . Foi um time com mais reservas, visto que a maioria dos titulares foi poupada para o Gre-Nal 444 , que ocorre sábado (8).

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Capitão do time, talvez pudesse ter saído no gol anulado do Brasil. De resto, só assistiu ao jogo. Nota 6