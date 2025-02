Conversa esfria e valor exigido pelo San Lorenzo afasta Irala do Inter

Jovem de 20 anos também está nos planos do Brighton, da Inglaterra. Luis ROBAYO / AFP

O Inter viu as conversas por Elián Irala esfriarem. O jovem era visto como um negócio de ocasião pela diretoria colorada, mas o valor exigido pelo San Lorenzo para vender o volante de 20 anos, em torno de 8 milhões de dólares (R$ 46 milhões), é o principal empecilho.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta seria comprado por um grupo de investidores que o levaria para o Beira-Rio por uma temporada, com a ideia de negociá-lo para a Europa depois. Mas as tratativas não avançaram, e o Colorado não teria condições financeiras de alcançar sozinho a pedida dos argentinos.

No início de janeiro, a imprensa de Buenos Aires revelou que o grupo capitaneado pelo empresário americano Foster Gillett, que está investindo no Estudiantes, teria realizado uma oferta para adquirir o jogador. O propósito não era levá-lo para Avellaneda, mas mantê-lo no clube atual ao longo desta temporada. A ideia, contudo, não evoluiu.

Diante deste cenário, o Brighton, da Inglaterra, é o mais novo interessado em Irala. Reconhecido por prospectar jovens talentos na América do Sul, o clube inglês é quem, atualmente, está mais próximo de um acerto com o San Lorenzo.

Com a iminente saída de Thiago Maia para o Santos, o Inter observa o mercado em busca de uma reposição. Porém, esta contratação pode ser concluída apenas depois do prazo de inscrições do Gauchão, que se encerra nesta sexta-feira (14).