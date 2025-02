Como o Inter pode superar o Grêmio no Gre-Nal 444

Inter tenta manter a liderança geral do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter irá encarar o Grêmio neste sábado (8), às 21h, para o primeiro Gre-Nal do ano, que é válido pelo Gauchão. Em começo de temporada, os dois times ainda buscam encontrar o seu melhor futebol.

Zero Hora lista três pontos para o Colorado poder superar o Tricolor na Arena.

Marcação alta

A forma de jogar de Gustavo Quinteros dá protagonismo aos zagueiros na saída de bola. Quando inicia as jogadas, o Grêmio tem seus dois zagueiros com a missão de encontrar passes para os volantes, que jogam adiantados, ou bolas mais longas, tanto por baixo buscando a entrelinha ou pelo alto com inversões.

O que o Tricolor ainda não enfrentou neste Gauchão foi um adversário que suba a marcação e pressione os zagueiros. Uma forma de o Inter causar dificuldade para a saída de bola gremista estará em subir a marcação para cima dos zagueiros, impedindo que eles tenham espaço para progredir com a bola e forçando a dar passes mais arriscados.

Setor esquerdo

O Grêmio vai para o Gre-Nal 444 ainda sem ter contratado um lateral-esquerdo para substituir Reinaldo. Com Mayk lesionado, o Viery tem atuado no setor. Zagueiro de origem, o jovem de 20 anos ainda busca se adaptar a jogar como lateral-esquerdo. Por isso, explorar esse setor pode ser um caminho para o Inter vencer o clássico.

Contra-ataque

Jogando na Arena com a necessidade da vitória pela disputa pelo primeiro lugar na classificação geral do Gauchão, o Grêmio terá de se expor no Gre-Nal. Uma arma que o Inter pode aproveitar é a do contra-ataque.

A nova forma de jogar do Tricolor ainda não foi testada diante de um adversário com o nível do Inter, e a equipe pode sofrer na transição defensiva já que joga com a defesa em linha alta.