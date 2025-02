Com Wanderson, Inter está escalado para o Gre-Nal 444

O único mistério, no setor direito do ataque, foi desfeito. O titular será Wanderson, apesar da dúvida ao longo da semana.

Assim, o Inter vai a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré.

No banco de reservas, Roger Machado tem à disposição Ivan, Rogel, Bruno Henrique, Ronaldo, Nathan, Kaíque Rocha, Vitinho, Lucca, Carbonero, Enner Valencia, Ramon e Yago Noal.

