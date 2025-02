Ao natural, o Inter se impôs sobre o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, para manter a liderança e até uma folga no Grupo B do Gauchão. Em um duelo com vários reservas nas duas equipes, os colorados fizeram 3 a 0, gols de Rogel, Vitinho, Valencia, e subiram para 13 pontos, quatro a mais do que o Caxias após cinco rodadas. A atuação deu fôlego e moral para o grupo de Roger Machado encarar o Gre-Nal de sábado, 21h, na Arena.

Um Inter bem descaracterizado foi escalado por Roger, já pensando no Gre-Nal. Dos possíveis titulares do clássico, só estiveram nos 11 iniciais Anthoni (inclusive capitão), Aguirre, Victor Gabriel e Thiago Maia. Valencia também começou a partida. No Brasil de Pelotas, William De Mattia também preservou alguns jogadores, de olho no Bra-Pel de sábado (8).

Primeiro tempo com gol no fim e intervenções do VAR

O começo colorado teve Wanderson na esquerda, Carbonero centralizado e Vitinho pela direita. Em uma trama dos dois primeiros veio a finalização do colombiano, por cima.

Aos seis minutos, polêmica. Em cobrança de escanteio, a defesa do Inter afastou a bola. Quando a bola saiu, o VAR, Douglas da Silva, acionou o árbitro Roger Goulart. Após revisão do lance, um enrosco de Pablo com Bruno Miguel, o pênalti não foi marcado. Aos 10, o Brasil chegou novamente. Mayco Félix tabelou com Charopem, recebeu na área e cabeceou para fora.

Foram 24 minutos até o Inter ter uma chance real de gol. Carbonero viu Aguirre se deslocar pela direita e acionou o lateral. O argentino bateu de primeira para o meio, Vitinho antecipou o goleiro. A bola só não entrou porque Guilherme Cerqueira salvou de cabeça quase em cima da linha.

Na cobrança deste escanteio, outro enrosco. Valencia embolou-se na defesa do Brasil de Pelotas. O VAR novamente chamou o árbitro. E, assim como alguns minutos antes, após revisão nada foi marcado.

O Inter voltou a assustar aos 29 minutos. Vitinho fez jogada individual pela direita e cruzou. Valencia ganhou no alto e sua cabeçada acertou o travessão. Nos acréscimos da etapa inicial a dupla se repetiu. Vitinho correu pela direita e cruzou para Valencia, desta vez por baixo. O equatoriano bateu de primeira, Wellington defendeu.

No último lance do primeiro tempo, o gol saiu. Wanderson cobrou escanteio da esquerda, o goleiro do Brasil de Pelotas saiu mal e Rogel apareceu no meio da área. De cabeça, ele desviou e abriu o placar.

Vantagem ampliada na etapa final

O Inter voltou sem trocas do intervalo. O Brasil colocou dois possíveis titulares do Bra-Pel no intervalo, João Victor e Histone. Só que o Colorado partiu logo para cima em busca de definir o resultado. E foi premiado bem cedo.

Aos três minutos, Thiago Maia tentou de fora da área, a bola bateu na defesa e voltou para ele. O volante passou para Vitinho, que conduziu para o meio e chutou de pé esquerdo, no canto: 2 a 0.

Apesar da superioridade, o Inter levou um susto. Aos 10 minutos, em cobrança de falta, Guilherme Cerqueira cabeceou, Anthoni espalmou e Alan Bald marcou para o Brasil. Foram cinco minutos de análise do VAR até a constatação do impedimento do primeiro jogador: gol anulado.

O Inter foi mais feliz no lance polêmico por impedimento. Pablo recebeu belo passe de Ronaldo, quando a defesa do Brasil de Pelotas saía para fazer a linha. Sozinho pela esquerda, ele cruzou rasteiro e Valencia, de carrinho, completou: 3 a 0.

Roger aproveitou a vantagem para mexer no time. Ele tirou Carbonero e Pablo para colocar o estreante Ramon e o jovem Yago Noal, aniversariante da noite. Mais tarde, outras duas substituições: Kaique Rocha, de volta ao Inter, e o garoto Gustavo Santos dentro, Thiago Maia e Victor Gabriel fora. A última troca, aos 35: ingresso de Lucca no lugar de Wanderson.

Com as mudanças, o ritmo baixou. Inter e Brasil pareceram satisfeitos com o que produziram no Beira-Rio. Agora tudo é Gre-Nal. E Bra-Pel.

Gauchão — 5ª rodada — 5/2/2025

Inter (3)

Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha, 30'/2ºT) e Pablo (Ramon, 22'/2ºT); Ronaldo e Thiago Maia (Gustavo Santos, 30'/2ºT); Vitinho, Carbonero (Yago Noal, 22'/2ºT) e Wanderson (Lucca, 35'/º2T); Valencia. Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas (0)

Wellington; Danilo (Israel, 48'/1ºT), Bruno Miguel, Guilherme Cerqueira e Alan Bald; Juliano Fabro, Rafael Gelatti e Kauê (Histone, int.); Jota (João Victor, int.), Vini Charopem (Higor Farias, 26'/2ºT) e Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.

Gols: Rogel, aos 50 minutos do 1º tempo; Vitinho, aos 3, e Valencia, aos 18 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Aguirre (I); Guilherme Cerqueira (B)

Local: Beira-Rio

Público: 12.120 (10.729 pagantes)

Renda: R$ 188.529

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes. VAR: Douglas Schwengber da Silva

Próximo jogo

Gauchão — 6ª rodada

8/2/2025 — 21h

Grêmio x Inter

Local: Arena do Grêmio