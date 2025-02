Com mistério no lado direito de ataque, Inter encerra preparação para o Gre-Nal 444

Atividade foi realizada na tarde desta sexta-feira no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter

O Inter encerrou na tarde desta sexta-feira (7) a preparação para encarar o Gre-Nal 444. Com os portões do CT Parque Gigante fechados, o técnico Roger Machado manteve o mistério na escalação, principalmente sobre quem ocupará o lado direito de ataque. As opções são Wanderson, Vitinho e Carbonero.

O primeiro é o favorito até por ter sido titular em todas as rodadas anteriores do Gauchão. Com Wesley se destacando pela esquerda, o atacante passou a atuar no lado oposto do que está acostumado. A exceção ficou por conta da vitória sobre o Brasil de Pelotas, na última quarta (5), quando um time misto foi utilizado.

Neste jogo, aliás, Vitinho ocupou o corredor direito, com Carbonero livre pelo meio, como um dublê de Alan Patrick. Caso o colombiano seja escolhido, poderia implicar em uma mudança para Wesley — o que não deve ocorrer.

O debate só ocorre porque Bruno Tabata, que foi o dono da posição em 2024, apresentou um desconforto na coxa esquerda e perdeu parte da pré-temporada e o início da temporada. Porém, voltou a treinar e pode, ao menos, aparecer entre os relacionados para o clássico.

— A ideia de colocar o Wanderson lá (pela esquerda), dá a chance dele disputar a posição e jogar na sua função. Decidimos deixar o Wesley no banco, que reclamou de um pequeno problema no começo do jogo, mas depois que aqueceu foi embora. A ideia do Carbonero por dentro, me recordo que na apresentação dele, eu falei que tem vitória pessoal pelos lados, mas mostrou nos treinos de que poderia fazer uma função de flutuação por dentro. Teve a gestão do elenco, mas também uma forma de observar jogadores em funções diferentes. O Tabata vem se recuperando, já vem fazendo os trabalhos importantes, mas esse vai ser um mistério que sempre há no clássico — despistou o treinador colorado na última entrevista coletiva.

Apesar da dúvida, a equipe deve ser a mesma que tem atuado no campeonato estadual até então, com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Concentração

Após o treino desta sexta, os atletas entram em regime de concentração em um hotel no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, onde permanecerão até poucas horas antes do jogo. A partida, válida pela sexta rodada da fase classificatória do Gauchão, será disputado a partir das 21h deste sábado (8), na Arena.