Com força máxima, Inter está escalado para enfrentar o Avenida

Alan Patrick será o capitão colorado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter está definido para enfrentar o Avenida. O jogo, válido pela quarta rodada da primeira fase do Gauchão, será disputado às 20h30min deste domingo (2), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O técnico Roger Machado decidiu levar a campo o que tem de melhor no momento, sem poupar as principais peças.

O time titular tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Leia Mais Inter x Avenida na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

No banco de reservas, as opções são Ivan, Nathan, Rogel, Kaique Rocha, Pablo, Luis Otávio, Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero, Lucca e Valencia.

O Colorado lidera o Grupo B com sete pontos conquistados. São duas vitórias, contra Juventude e São José e um empate com o Guarany de Bagé. O Avenida é o lanterna do Grupo A com apenas um ponto. São duas derrotas, para São Luiz e Pelotas, e um empate com o Ypiranga.