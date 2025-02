Com duas mudanças, Inter está escalado para enfrentar o São Luiz

O Inter está definido para enfrentar o São Luiz , às 22h desta quarta-feira (12), pela sétima rodada do Gauchão. O técnico Roger Machado escolheu Ronaldo como substituto de Thiago Maia no meio-campo.

Outra mudança em relação ao Gre-Nal do último sábado (8) é Vitinho, que entra no lugar de Wanderson.

Assim, o Colorado está escalado com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Ronaldo; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Borré .

No banco de reservas, as opções são: Ivan, Rogel, Bernardo, Nathan, Kaique Rocha, Wanderson, Lucca, Carbonero, Valencia, Ramon, Yago Noal e Pablo.

O Colorado lidera o Grupo B com 14 pontos e pode garantir a primeira colocação da chave em caso de vitória.

