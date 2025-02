Valencia pode aparecer pela primeira vez entre os titulares em 2025 Ricardo Duarte / Inter

Depois de testar a equipe titular nos primeiros quatro jogos do estadual, o Inter alcançou 10 pontos e se permitirá girar o elenco contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (5), no Beira-Rio, pensando no Gre-Nal do fim de semana. Roger Machado definirá a escalação a partir desta tarde, mas alguns jogadores despontam como favoritos na equipe diferente a ser colocada em campo.

A vitória diante do Avenida garantiu uma pontuação tranquila visando a classificação às semifinais do estadual. O objetivo segue conquistar a melhor campanha para levar os confrontos decisivos para a casa colorada. Porém, o peso dos duelos seguintes altera a estratégia.

— Com a pontuação conquistada, a gente começará a ver os jogadores pontualmente. Foram quatro jogos em 20 dias. Nada do que estamos acostumados, mas não para começo de temporada. Contra o Brasil, vamos ver com a fisiologia e o Paulo (Paixão, preparador físico), quem poderemos segurar um pouco. Já que sabemos o que teremos no final de semana — disse o treinador.

A escalação de um time completamente alternativo não está descartada, mas dificilmente será confirmada. Uma formação mesclando titulares com suplentes é a tendência de momento. Rogel e Kaique Rocha não atuaram e podem substituir Vitão e Victor Gabriel na zaga.

Na lateral esquerda, por exemplo, Bernabei pode ser preservado. O argentino teve uma pré-temporada mais curta em virtude da negociação com o Celtic. Ramon, recém-contratado, deve ser regularizado nas próximas horas, e pode aparecer pela primeira vez.

No meio-campo, Ronaldo deve ingressar na posição de Fernando. O meio-campista, de 37 anos, deve ficar fora do confronto com o Xavante. Nas pontas, Carbonero e Vitinho podem ganhar espaço, com alguma possibilidade de teste para Bruno Tabata. O jogador está em fase final de tratamento de desconforto na coxa esquerda, sentida no começo do ano.

No ataque, Valencia pode aparecer. Borré ou Alan Patrick, que atuaram em praticamente todos os minutos dos primeiros quatro jogos, tendem a ser preservados pontualmente. Com isso, o equatoriano ganharia a primeira chance entre os titulares em 2025. A presença com o colombiano como dupla desde o começo não está descartada.