Campeões do Sul-Americano voltam ao Inter e devem aparecer na fase decisiva do Gauchão

Gustavo Prado (E) e Ricardo Mathias voltaram aos treinos Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois de servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão de volta ao Inter. Os dois jovens são reforços para Roger Machado nesta reta final de Gauchão. E peças que chegam em uma hora importante, de decisão no Estadual e de ausências na equipe.

O retorno de Gustavo Prado, principalmente, é bastante comemorado. O jovem chega em um momento de baixa do meio-campo colorado. Sem Alan Patrick e Wesley, ambos lesionados, o guri reaparece na necessidade.

Roger conta com Carbonero, Wanderson e Vitinho para as funções. Mas os três são pontas de origem, e o técnico não esconde a preferência por ter dois meias e um atacante nessas posições. No ano passado, o melhor momento do Inter teve Alan Patrick centralizado, Bruno Tabata (ou Gabriel Carvalho) na direita e Wesley na esquerda. Atualmente, na carência, o treinador deve usar Carbonero e Wanderson (ou Vitinho) abertos e Borré mais recuado, deixando Valencia de atacante.

Com Gustavo Prado à disposição, é possível retornar à parte daquela ideia que funcionou bem em 2024. Ele pode fazer qualquer uma das funções ofensivas do meio-campo. E não se descarte que possa ser até mesmo um dublê de Thiago Maia, substituto de Bruno Henrique em caso de necessidade.

Ricardo Mathias, ao menos nesse princípio de ano, vem para ser opção a Valencia e Borré. Centroavante de carteirinha, ele deve começar na reserva, mas ganhar tempo ao longo da temporada. No ano passado, seu maior destaque foi o gol de letra que garantiu o empate com o Corinthians no Itaquerão, nos acréscimos. Com 1m95cm, é grandalhão, mas conserva habilidade.

Na seleção sub-20, Gustavo Prado se destacou mais. O comentarista do SporTV Marcelo Raed, que acompanhou a campanha da equipe treinada por Ramon Menezes, afirmou:

— Gustavo Prado foi uma grata surpresa na Seleção. Era um dos pontos de equilíbrio do time, um dos destaques da competição. Jogou como segundo atacante por dentro, meia pela esquerda, meia pela direita. O único jogo que foi mal foi contra a Argentina, quando teve de cobrir espaço na linha de dentro do meio e não pôde usar sua melhor característica, a força para atacar e defender com a mesma intensidade. Em algumas vezes errou na tomada de decisão, mas no geral fez uma competição muito boa.

António Mango, analista e scout de jogadores ao redor do mundo, comentou sobre o desempenho de Prado:

— É um meia dinâmico e criativo. Tem excelente domínio e progressão com a bola. E conta com um porte físico forte e robusto, e boa visão de jogo.

Especialista em jogos de categorias interiores, José Gustavo da Silva, administrador do Portal da Base Br, acrescenta:

— Gustavo sai do Sul-Americano muito maior do que entrou. Foi versátil no meio-campo e aproveitou a oportunidade. Possivelmente estará na lista do Mundial, em setembro. Claro, se o Inter liberar.

Ricardo Mathias esteve menos tempo em campo. Foram 36 minutos em duas partidas. Na última, a que valeu o título, foi decisivo, marcando um gol e uma assistência. Diz Raed:

— Ele não teve muitos minutos no Sul-Americano. Pouco foi utilizado, até pela mudança de plano de jogo que Ramon teve de fazer depois da goleada sofrida na primeira partida. Mesmo assim, teve participação em dois gols no jogo decisivo.

Além deles, o goleiro Henrique Remke também fez parte do grupo. Mas não entrou nos jogos. E não está na mira para o time principal do Inter em 2025.

A renovação do time passa pela base, e, na ausência de Gabriel Carvalho (que inclusive já está negociado), os dois são a principal esperança do Celeiro para 2025. A começar pelo Gauchão.

No Sul-Americano Sub-20

Ricardo Mathias

2 jogos

36 minutos

1 gol

1 assistência

3 finalizações certas

0 finalização errada

1 desarme

1 recuperação de bola

Gustavo Prado

7 jogos

443 minutos

1 gol

1 assistência

3 finalizações certas

5 finalizações erradas

12 desarmes

16 recuperações de bola