Atuações de Carbonero oferecem nova alternativa para Roger Machado montar o ataque do Inter

Carbonero em ação pelo Inter contra o Avenida. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Foi apenas o segundo jogo, novamente entrando na etapa complementar, mas os movimentos de Carbonero pela ponta esquerda do ataque do Inter deram ânimo ao Beira-Rio na vitória colorada sobre o Avenida, no último domingo (2).

Recém-contratado, o colombiano foi mais uma vez uma boa notícia no time de Roger Machado. Agora, o próximo passo será iniciar uma partida, algo que poderá ocorrer diante do Brasil de Pelotas, na quarta-feira (4).

— Carbonero entrou bem novamente. Tem na vitória pessoal a sua virtude, fez o adversário se desorganizar defensivamente. Está em um ritmo diferente, pois vem de um outro momento na temporada — disse Roger após o 1 a 0 sobre o Avenida.

Após quatro partidas de sequência do time titular, o Inter deverá ter mudanças diante da equipe pelotense. Afinal, é a partida que antecede o clássico Gre-Nal, duelo considerado o mais importante da fase classificatória do Gauchão.

Por esta razão, além do potencial apresentado nos últimos dois confrontos, Carbonero deve ganhar uma oportunidade no 11 inicial colorado.

— Com a pontuação conquistada, a gente começará a ver os jogadores pontualmente. Foram quatro jogos em 20 dias. Nada do que estamos acostumados, mas não para começo de temporada. Contra o Brasil, vamos ver com a fisiologia e o Paulo (Paixão, preparador físico), quem poderemos segurar um pouco. Já que sabemos o que teremos no final de semana — destacou o treinador do Inter.

Johan Carbonero tem apenas 64 minutos com a camisa colorada. Ele foi contratado junto ao Racing por cerca de US$ 350 mil (cerca de R$ 2,1 milhões).