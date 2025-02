As opções do elenco do Inter para substituir Borré contra o Caxias

Valencia começou entre os titulares ao lado de Borré no último jogo do Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Com desconforto muscular, Borré é dúvida para o confronto do Inter diante do Caxias, neste sábado (22), às 16h30min, pela ida da semifinal do Gauchão. Diante da preocupação, Roger Machado terá de pensar em alternativas.

Enner Valencia, que chegou a atuar ao lado de Borré, pode ser deslocado para o posto mais avançado do ataque.

Com uma eventual mudança de posição do equatoriano, a vaga restante poderia ser ocupada por nomes como Vitinho, Carbonero, Wanderson e Gustavo Prado, que volta a ficar à disposição após a conquista do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.

Quem também é opção após o título com a amarelinha é Ricardo Mathias, centroavante de ofício. Lucca, que tem ficado no banco de reservas, é outro nome para a posição.

Opção para o ataque pelo lado esquerdo, Wesley se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Ele faz tratamento médico e, nos próximos dias, deve começar a correr em volta do gramado. No momento, a informação é de que está fora das semifinais.