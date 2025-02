As duas contratações que o Inter busca até 14 de fevereiro 

A direção do Inter ainda tenta duas contratações até a data limite de inscrições do Gauchão, que é 14 de fevereiro.

A busca no mercado é por lateral-direito e zagueiro. A avaliação é de que, para outras posições, o grupo já está completo.

Braian Aguirre e Nathan são as alternativas de momento para a lateral-direita. Para a zaga, Victor Gabriel é o companheiro de Vitão. Os reservas são Rogel, Kaique Rocha e Clayton Sampaio.

