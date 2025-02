As alternativas no banco que podem decidir o Gre-Nal para o Inter

Vitinho tem sempre entrado durante as partidas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As discussões pré-clássico recaem sobre a escalação dos times, mas, por vezes, quem decide sai do banco de reservas. No caso do Inter, os bancários podem se inspirar em uma das maiores lendas do clube quando a oportunidade surgir no Gre-Nal 444.

Pode fazer como Escurinho se consagrou nos anos 1970. Virou marca histórica o centroavante colorado entrar no decorrer dos jogos contra o Grêmio para decidi-los. Valencia, Carbonero, Vitinho, Bruno Henrique são os nomes que devem começar como opção para o segundo tempo e podem desequilibrar o confronto quando forem colocados em campo.

Do quarteto, apenas Bruno Henrique não atuou na partida contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (5). O meio-campista sequer entrou no decorrer do jogo. O titular Thiago Maia ficou em campo por 76 minutos. O contexto pode criar uma disputa por vaga.

Os outros três tiveram bom desempenho no 3 a 0 sobre os pelotenses, o que para um deles aumenta a chance de começar a partida contra o Grêmio. É o caso do colombiano Carbonero. Autor de gol na sua estreia, contra o São José. Ao todo, o camisa 7 disputou 131 minutos pelo Inter.

Carbonero agradou nos primeiros jogos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nestas três primeiras partidas, mostrou-se um jogador arisco pelo lado esquerdo de ataque. Sempre buscando o corte para dentro para arrematar a gol.

Vitinho disputou todas as partidas do Inter no Gauchão. Ao todo, são 194 minutos em campo. Mostrou versatilidade, podendo atuar em qualquer uma das posições da linha ofensiva de meio-campistas. Jogador de lado, atuou centralizado diante do Brasil e marcou pela primeira vez pelo Inter.

Mais conhecido da torcida, Valencia desencantou no ano na quarta-feira, completando cruzamento de Pablo. O equatoriano tem um gol em Gre-Nal. Ele fez um dos três gols da vitória do Inter por 3 a 2 no clássico 440.

Pode jogar como substituto de Borré ou ao lado dele, opção testada por Roger Machado no amistoso contra o México e como alternativa para furar as retrancas de São José e Avenida.

Valencia comemora gol contra o Brasil de Pelotas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O peso de sair da reserva para definir o vitorioso do clássico é tão grande que a história se perpetua e cria “gols inexistentes”. Escurinho decidiu “apenas” um Gre-Nal saindo do banco de reservas, embora tenha ficado com a fama de sempre marcar gol quando saia do banco de reservas.

Foi no Gre-Nal 216, em 1975, quando marcou os dois gols do 2 a 0 colorado. O atacante, morto em 2011, foi às redes outras duas vezes diante do Grêmio, sempre como titular. Valencia, Carbonero, Vitinho, Bruno Henrique e outros podem sair do banco para entrar na história. Motivo para se inspirar não falta.