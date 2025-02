Aos 79 anos, torcedor enfrenta mais de 800 quilômetros para ver o Inter jogar pela primeira vez

Rejane (E), Eric (C) e Vanderlei (D) acompanharam a chegada do Inter ao hotel. Geison Lisboa / Agência RBS

Já imaginou deixar sua cidade natal para assistir a um jogo de futebol? Claro que sim! Afinal, quem nunca fez isso? Mas imagine deixar o aconchego do seu lar para assistir a uma partida do time do seu coração pela primeira vez na vida, e aos 79 anos? Isso é para poucos.

É o caso de Vanderlei Rodrigues Maretoli, prestes a completar 80 anos ele saiu de Itaqui, sudoeste do Rio Grande do Sul, para atender um pedido do neto Eric, morador de Caxias do Sul.

O jovem completará 19 anos justamente neste sábado (22), data da primeira partida do Inter contra o Caxias pela semifinal do Gauchão. A responsável por garantir os ingressos do jogo foi a mãe do aniversariante, Rejane Maretoli.

— Comprei os ingressos e mandei uma foto pra ele. Disse que era pra vir por conta do aniversário do neto. Daí ele comprou a passagem de ônibus. Saiu de Itaqui, foi a Porto Alegre e chegou hoje aqui em Caxias. Ele nunca foi ao Beira-Rio porque nunca saiu de Itaqui — disse a filha de Vanderlei, Rejane Maretoli.

Após enfrentar os mais de 800 quilômetros do trajeto Itaqui/Porto Alegre/Serra, e de aguardar por mais de uma hora pelo desembarque dos jogadores no hotel que serve de concentração em Caxias do Sul, seu Vanderlei nem pensa em outro resultado que não seja o de vitória do Inter no Estádio Centenário:

— O Inter pra mim é tudo. Agora, pela distância que percorri e pela idade que tenho, espero uma vitória do colorado. Com o D'Alessandro no comando do vestiário, o Inter tem tudo pra ser campeão.

Presente especial

Uma vitória também seria um presente especial para o aniversariante. Mas Eric deixa claro que a maior emoção será estar ao lado do avô nas arquibancadas de um estádio de futebol.

— É a primeira vez que a gente vai junto no estádio. Vai ser um dia muito emocionante. E vamos fazer um jogo bom aqui pra classificar — projeta o jovem

Eric e Vanderlei estarão ao lado do Inter neste primeiro compromisso válido pela semifinal do Gauchão. Um título que o Inter não conquista faz muito tempo.

Para quem já viu o clube do coração alçando voos maiores, o objetivo para 2025 é voltar às grandes conquistas.

— Vamos ser campeões gaúchos e vamos incomodar no Brasileirão e na Libertadores, podem ter certeza — garantiu Vanderlei.

