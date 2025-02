Anthoni vive a expectativa de chegar à sua primeira final pelo Inter: "É um sonho"

Goleiro participou do treino desta quarta-feira. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Poucos jogadores vivem tanto a expectativa de ir à decisão do Gauchão como Anthoni. No Inter desde os nove anos, o goleiro sabe bem a importância de voltar a ser ao menos finalista do Estadual.

E agora tem a chance de realizar isso, em um cenário quase idêntico ao do ano passado, à exceção do que ocorreu nas últimas partidas.

Em 2024, Coudet o escolheu para substituir Rochet enquanto o uruguaio estava lesionado. Anthoni atuou em todas as partidas menos na volta da semifinal. Justamente a da eliminação para o Juventude. Por isso valoriza ainda mais essa chance.

— É um sonho. Toda vez que entro em campo é um sonho realizado. Agora, o jogo mais importante é o próximo, contra o Caxias em casa — disse em entrevista coletiva no CT Parque Gigante.

O goleiro foi perguntado também sobre o tema da semana. Para ele, a presença de árbitros de vídeo de fora do Rio Grande do Sul não influenciará no comportamento.

Anthoni manteve o tom político. Tratou de minimizar as queixas. E entender também as novidades da temporada.

— Mesmo que a gente não procure, as informações chegam ao natural. É um Gauchão diferente, com VAR desde a primeira rodada, o que foi uma novidade até para os árbitros, então se espera que tenha polêmicas — comentou e completou:

— Vai ter erro de arbitragem, pressão de torcida, isso é natural, mas temos de trabalhar para minimizar. O que vai tirar atenção do externo é o trabalho, partes tática e técnica. Roger diz que é o gatilho para evoluir.

Leia Mais Inter anuncia compra de volante ganês

Conquistando espaço

Titular em todos os 90 minutos de todas as partidas da temporada, Anthoni, 23 anos recém-completados, vive sua melhor época no clube. Ainda que, em tese, seja reserva de Rochet, ele vem conquistando cada vez mais espaço.

E não deixa de acreditar em uma possível titularidade no futuro. Perguntado sobre a volta de Rochet, despistou sobre a data de retorno do uruguaio:

— Passamos mais tempo no clube do que com as famílias. Por isso criamos essa relação de irmãos. Conversamos, trocamos ideia, brincamos. Mas quando ele voltar, se vou continuar jogando, isso está mais do que respondido. Estamos todos fazendo nosso trabalho. Assim como quando estive de terceiro, quarto goleiro, a oportunidade aparece e tem de estar pronto. Rochet soma muito para o grupo com a personalidade.

O goleiro não esconde a ansiedade para a partida de sábado. Com o 2 a 0 no jogo de ida, o Inter pode até perder por um gol que estará na decisão do Gauchão.

Voltar a uma final após quatro anos é o sonho de sua carreira. Mas mesmo com esse placar construído no Centenário, Anthoni pede atenção durante todo o jogo.

Leia Mais Ex-Inter muda de posição e se destaca no futebol mexicano

— A única coisa que vai nos levar à final é o trabalho. Verdade que construímos uma vantagem importante, mas pode ser enganosa se não fizermos nossa parte, não respeitarmos o adversário — afirmou o goleiro e seguiu:

— Ficamos felizes pelo resultado, temos uma semana para ajustar o que for preciso. A parte mental está clara que precisamos seriedade. Vários jogadores já sofreram com as eliminações, e os que estão chegando têm ciência disso.

O Inter treina nesta quinta-feira (27) e nesta sexta-feira (28) antes de receber o Caxias na partida de volta. A tendência é de que Roger repita o time que venceu o jogo na Serra.