Anthoni fala sobre o foco do Inter para chegar à final do Gauchão: “Vantagem pode ser enganosa”

Anthoni concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Rafael Diverio / Agência RBS

Anthoni foi o jogador destacado da semana para conceder entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Nesta quarta-feira (26), o goleiro do Inter falou após o treino. Ele foi questionado sobre diversos assuntos, mas dois chamaram a atenção. Um foi, claro, a expectativa pela chegada à final do Gauchão após três anos de ausência. A outra foi o VAR, que agora será administrado por árbitros de fora do RS.

O goleiro manteve o tom político. Tratou de minimizar as queixas contra os juízes. E entender também as novidades da temporada.

— Mesmo que a gente não procure, as informações chegam ao natural. É um Gauchão diferente, com VAR desde a primeira rodada, o que foi uma novidade até para os árbitros, então se espera que tenha polêmicas. Vai ter erro de arbitragem, pressão de torcida, isso é natural, mas temos de trabalhar para minimizar. O que vai tirar atenção do externo é o trabalho, partes tática e técnica. Roger diz que é o gatilho para evoluir — resumiu o goleiro.

Sobre Inter x Caxias

O goleiro não esconde a ansiedade para a partida de sábado. Com o 2 a 0 no jogo de ida, o Inter pode até perder por um gol que estará na decisão do Gauchão. E voltar a uma final após quatro anos é o sonho de sua carreira. Mas mesmo com esse placar construído no Centenário, pede atenção durante todo o jogo.

— A única coisa que vai nos levar à final é o trabalho. Verdade que construímos uma vantagem importante, mas pode ser enganosa se não fizermos nossa parte, não respeitarmos o adversário. Ficamos felizes pelo resultado, temos uma semana para ajustar o que for preciso. A parte mental está clara, precisamos seriedade. Vários jogadores já sofreram com as eliminações, e os que estão chegando têm ciência disso — explicou Anthoni.