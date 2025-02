A três dias do encerramento da janela de transferências, como estão as negociações do Inter

Elenco de Roger pode receber novos jogadores agora ou entre março e abril. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A janela internacional de transferências fecha nesta sexta-feira (28), e o Inter corre contra o tempo para concluir suas últimas negociações.

O clube tem pouco menos de 72 horas para contratar jogadores que venham do Exterior. E isso se encaixa em um dos casos. Para reforçar o grupo com atletas do Brasil, o prazo é maior. Quatro posições estão na pauta.

A situação que exige maior urgência é do volante Elián Irala. O jogador de 20 anos do San Lorenzo segue na pauta colorada, e até houve avanço na negociação. Mas a conclusão precisa ser assinada até o dia 28.

Além dele, outros três jogadores são buscados. Duas posições requerem urgência. O clube não esconde que busca um lateral-direito e um volante como prioridades.

Os nomes que apareceram até agora dão certa tranquilidade para trabalhar. É que o período para transferências nacionais vai de 10 de março a 11 de abril.

Jogadores que atuam em Minas Gerais na mira

Por isso, o lateral-direito William, ex-Inter, atualmente no Cruzeiro, poderia voltar ao Beira-Rio mesmo se a negociação não for fechada até sexta-feira. É um acerto difícil.

Primeiro porque o Inter ainda deve aos mineiros pela contratação de Wesley. Depois porque, apesar de o jogador estar em baixa com a torcida, sendo inclusive alvo de protestos, o técnico Leonardo Jardim afirmou que conta com ele para a sequência da temporada.

Apenas com uma compensação financeira ou até mesmo o envolvimento de algum jogador colorado haveria a possibilidade de contratá-lo. O Cruzeiro já demonstrou interesse em Wanderson.

Outro que se encaixa nessa situação é Igor Gomes. O meia do Atlético-MG, surgido na base do São Paulo, interessa ao Inter porque pode fazer tanto a função de segundo volante quanto na linha mais adiantada, como uma alternativa a Alan Patrick.

Por fim, o Inter pode ir atrás também de um zagueiro. Mesmo com a ascensão de Victor Gabriel, o time precisa de um defensor para uma temporada com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.