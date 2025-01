Três motivos para o empate do Inter na estreia do Gauchão

Inter foi a Bagé para enfrentar o Guarany nesta quarta. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A estreia do Inter no Gauchão, nesta quarta-feira (22), não foi da forma que o torcedor idealizava para o começo de 2025. Depois de sair na frente contra o Guarany de Bagé, o Colorado sofreu a virada, mas conseguiu o empate logo no começo do segundo tempo no Estádio Estrela D'Alva.

Zero Hora elenca três motivos para o empate do Inter em 2 a 2 contra a equipe de Bagé. Confira:

Lesões prematuras

O Inter iniciou o Gauchão e não demorou a ter dois problemas. Bruno Gomes saiu de campo aos quatro com problema no joelho esquerdo e Clayton Sampaio precisou deixar o campo aos 25 com dores no tornozelo esquerdo.

As duas saídas desentrosaram ainda mais um sistema defensivo que já havia sofrido contra o México no Beira-Rio em amistoso.

Problemas defensivos

O que já havia sido visto na estreia da temporada contra a seleção mexicana se repetiu na abertura do Gauchão. Os dois gols do Guarany-Ba surgiram de falhas defensivas do sistema colorado.

Aos 39, Victor Gabriel não cortou a lateral cobrada na área e Yan Philippe marcou seu primeiro gol. Dois minutos depois, mais um erro defensivo. Luiz Felipe cruzou, Luis Otávio não afastou e Yan Philippe apareceu às costas de Thiago Maia para virar momentaneamente o jogo.

Falta de pontaria

Apesar dos dois gols marcados em duas bolas paradas, o Inter teve problemas para superar o goleiro do Guarany-Ba. Dos 19 chutes, apenas nove foram no alvo. Em duas oportunidades, o Colorado esteve perto de marcar. No primeiro tempo, Wanderson acertou o travessão. Na etapa final, Wesley mandou na trave.