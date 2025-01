Roger exalta atuação de jovem zagueiro do Inter, mas confirma necessidade de reforços para posição

O técnico do Inter, Roger Machado, exaltou a atuação de Victor Gabriel , zagueiro de 20 anos que precisou entrar ainda no primeiro tempo de Guarany 2x2 Inter, nesta quarta-feira (22) , e marcou um gol. Entretanto, o comandante ressaltou a necessidade de reforços para a posição.

Victor Gabriel realizou seu primeiro jogo oficial como profissional pelo Inter. Na semana passada, entrou no amistoso contra o México. Além disso, foi relacionado para os últimos compromissos do Brasileirão 2024.

O próximo desafio do Inter será o Juventude, pela segunda rodada do Gauchão. A partida ocorrerá no Beira-Rio, no próximo sábado (25), às 16h30min.