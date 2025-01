Rafael Borré diz que Cuéllar é seu "irmão de vida" e brinca: "Escolheu o lado errado"

Atacante também ajuda na adaptação de Carbonero Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Titular absoluto do Inter, o colombiano Rafael Borré revelou nesta sexta (31) ter uma grande amizade com o conterrâneo Gustavo Cuéllar, volante recentemente anunciado pelo Grêmio. Em entrevista concedida no CT do Parque Gigante, o atacante colorado brincou que o amigo escolheu o "lado errado" da rivalidade.

— Nós somos muito amigos, temos uma excelente relação. Ele é um irmão da vida. Só acredito que ele escolheu o lado errado (risos). Mas em campo vamos nos enfrentar e cada um defenderá a sua camiseta no Gre-Nal — analisou.

Na mesma entrevista, Borré também comentou a ajuda que dá ao também conterrâneo Johan Carbonero, atacante contratado nesta janela pelo Inter.

— Já estávamos conversando faz tempo. Eu sabia da situação dele no Racing, é um jogador que precisa jogar bastante e está em um momento da carreira em que pode dar um salto. Está chegando em um clube grande, com muita história e peso no Brasil e estamos contentes com a chegada dele. Vai nos ajudar bastante no ataque — explicou.