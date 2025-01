Quando foi a última vez que o Inter jogou sem patrocínio na camisa

Partida entre Inter e Caxias terminou empatada. Valdir Friolin / Agencia RBS

A estreia do novo uniforme do Inter para 2025 chamou atenção não apenas pela referência histórica que a camisa traz — o título nacional de 1975 —, mas também pela peça estar sem os tradicionais patrocínios do clube gaúcho. O amistoso contra o México na última quinta-feira apresentou o que será a camiseta para o ano.

Mas você lembra quando havia sido a última vez que o Inter tinha jogado com uma camisa sem outras marcas, além do fornecedor de material esportivo?

No amistoso contra o Caxias, no dia 25 de julho de 2001, o Colorado entrou em campo no Beira-Rio com uma camisa sem patrocinador máster. Na partida, que terminou empatada sem gols, único logo no uniforme, além do escudo do Inter, era da Topper, fornecedora de material esportivo do clube à época.

Um dia antes, o Colorado havia anunciado parceria com o Banrisul, que se tornaria o patrocinador até o fim da última temporada.

O jogo seguinte contra o Botafogo, no dia 28, já contava com a marca do banco gaúcho estampada na parte da frente do uniforme do Inter.